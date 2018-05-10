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Греция потребовала у принца Чарльза вернуть мрамор Парфенона
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Греция потребовала у принца Чарльза вернуть мрамор Парфенона 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Президент Греции Прокопис Павлопулос на торжественном ужине в честь принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы заявил, что надеется на возвращение незаконно вывезенных скульптур Парфенона.
Принц Чарльз и герцогиня Камилла находятся в Греции с официальным визитом с 9 по 11 мая, причем Акрополь, где расположен Парфенон, они посещать не планируют.
«Мы надеемся, что возвращение скульптур Парфенона в конечном итоге состоится», — передает РИА «Новости» слова президента Греции на ужине в честь принца Уэльского. «Традиция в сочетании с узами дружбы, которая связывает нас, заставляет нас надеяться, что возвращение скульптур Парфенона, чтобы восстановить единство в славной колыбели нашей культуры, в конечном итоге будет успешным», — подчеркнул Павлопулос. Он сказал также о совместной борьбе Греции и Великобритании за свободу и демократию, подчеркнул роль лорда Байрона, созданного им течения филэллинов, и о вкладе адмирала Кодрингтона в победу в Наваринском сражении над турецким флотом, внесшем вклад в создание греческого государства.
Напомним, в 2009 году министр культуры Греции Антонис Самарас предложил Британскому музею вернуть на родину скульптуры и фриз Парфенона.
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