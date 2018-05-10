«РН-Пурнефтегаз» широко отпраздновал 9 Мая

Празднование 73-й годовщины Великой Победы в ООО «РН-Пурнефтегаз» традиционно прошло с размахом.

Открыл серию мероприятий ужин «Спасибо за Победу» для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Гостей потчевали изысканными блюдами, а творческие коллективы Дворца культуры «Нефтяник» исполнили для них песни военных лет. В завершение праздника всем вручили цветы и подарки.

Тех ветеранов, кто по состоянию здоровья не выходит из дома, лично навестили и поздравили с праздником руководители «РН-Пурнефтегаза», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

9 мая нефтяники традиционно собрались на площади перед центральным офисом, где была развернута полевая кухня. Всех угощали гречневой кашей с тушенкой из оленины, горячим чаем на травах и пирожками. «Солдатская» каша оказалась настолько вкусной, что более 700 порций разошлись почти моментально.

Отметить праздник пурнефтегазовцы пришли вместе с детьми, для которых организовали конкурсы рисунков и стихотворений. Юные губкинцы с радостью декламировали стихи и получали в подарок армейские пилотки.