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«РН-Пурнефтегаз» широко отпраздновал 9 Мая
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«РН-Пурнефтегаз» широко отпраздновал 9 Мая 

Уралинформбюро 20 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Празднование 73-й годовщины Великой Победы в ООО «РН-Пурнефтегаз» традиционно прошло с размахом.
Открыл серию мероприятий ужин «Спасибо за Победу» для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Гостей потчевали изысканными блюдами, а творческие коллективы Дворца культуры «Нефтяник» исполнили для них песни военных лет. В завершение праздника всем вручили цветы и подарки.
Тех ветеранов, кто по состоянию здоровья не выходит из дома, лично навестили и поздравили с праздником руководители «РН-Пурнефтегаза», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
9 мая нефтяники традиционно собрались на площади перед центральным офисом, где была развернута полевая кухня. Всех угощали гречневой кашей с тушенкой из оленины, горячим чаем на травах и пирожками. «Солдатская» каша оказалась настолько вкусной, что более 700 порций разошлись почти моментально.
Отметить праздник пурнефтегазовцы пришли вместе с детьми, для которых организовали конкурсы рисунков и стихотворений. Юные губкинцы с радостью декламировали стихи и получали в подарок армейские пилотки.
Затем сотрудники «РН-Пурнефтегаза» с флагами и портретами предков, погибших на фронтах войны, прошли к стеле памяти и возложили цветы к Вечному огню. К ним присоединились нефтяники из других дочерних предприятий "Роснефти" — «СевКомнефтегаза» и «Кынско-Часельское Нефтегаза».
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