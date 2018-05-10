Ридикюль из Берлина 1945 года принесли в музей Новосибирска

«В 1945 году эта сумочка была подарена участнице Великой Отечественной войны, дошедшей до Берлина, фронтовой связистке Елизавете Николаевне Грачевой, — рассказала VN.ru сотрудник музея „Заельцовка“ Алена Овчинникова. — Такой подарок она получила от незнакомого советского солдата в благодарность за спасенную жизнь на подступах к Берлину. Солдатский быт был безгранично прост, и все, чем спасенный мог отблагодарить свою спасительницу — это „трофейная“ сумочка».

Выяснилось, что Грачева (в девичестве Смирнова) Елизавета Николаевна прошла до Берлина в должности связиста. Она родилась в 1920 году в селе Семеново Костромской области. В мае 1942 года, закончив военную школу связистов, ушла на фронт и дошла до Берлина. Работала телефонисткой связи на аппарате «СТ-35». Трофейная сумочка, которая сейчас находится в музее «Заельцовка», попала к телефонистке Лизе удивительным образом.

«Все произошло в каком-то парке. Стоял солдат и стрелял из автомата, связистка толкнула его, чтобы он не попал под огонь, — говорит Алена Овчинникова . — Подробностей спасительница не помнит. По всей видимости, солдат не видел чего-то, что видела она, и поэтому толкнула, чтобы спасти жизнь. На следующий день этот солдат увидел связистку и принес сумочку. Позже Елизавета Смирнова вышла замуж, стала Грачевой и с мужем приехала в Новосибирск. Сейчас трофейная сумочка с необычной судьбой находится в нашем музее».

Фронтовая связистка Елизавета Николаевна Грачева

Добавим, что новосибирцы довольно часто приносят в музеи необычные вещи с историей. Зимой прошлого года новосибирец обнаружил кирпич в разрушенном фундаменте на улице Депутатская. На нем он разглядел необычное клеймо «ННГУ». За разгадкой тайны мужчина обратился к сотрудникам музея Дзержинского района. Выяснилось, что аббревиатура означает «Ново-Николаевская городская управа». Такое клеймо было на всех кирпичах в нашем городе до его переименования. Нашедший кирпич мужчина, узнав, что его находка обладает исторической ценностью, решил подарить кирпич музею. Сейчас кирпич стал новым экспонатом музея Дзержинского района.