Ещё
В Махачкале в очередной раз отключат энергоснабжение
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Махачкале в очередной раз отключат энергоснабжение 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Махачкале в очередной раз отключат энергоснабжение10 и 11 мая с 9 утра до 5 вечера, в связи с проводимыми ремонтными работами, отключат свет в некоторых районах Махачкалы, сообщают энергетики АО «Дагестанская сетевая компания».
10 мая свет отключат:
пос. Ленинкент, мкр-н №2, мкр-н №1 (11-я линия), ул. Совхозная; насосная станция в пос. Ленинкент.
11 мая свет отключат:
старый мкр-н пос. Ленинкент; пос. Ленинкент, мкр-н №1 (с 1 по 7 линии); часть потребителей пос. Ленинкент мкр-н №3; р-он специальной (коррекционной) школы-интерната I вида для слабослышащих детей (включительно).
Mirmol.ru: последние новости
Участники праздничного митинга возложили цветы к памятнику Воину-освободителю Антологию «Работайте, братья!» презентовали в Москве «Красавица дня»: будущая актриса Зарина Пашнина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру37
На Самойлову набросились зрители35
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
У Любови Толкалиной начался страстный роман26
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение54
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение