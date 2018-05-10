В Махачкале в очередной раз отключат энергоснабжение

В Махачкале в очередной раз отключат энергоснабжение10 и 11 мая с 9 утра до 5 вечера, в связи с проводимыми ремонтными работами, отключат свет в некоторых районах Махачкалы, сообщают энергетики АО «Дагестанская сетевая компания».

10 мая свет отключат:

пос. Ленинкент, мкр-н №2, мкр-н №1 (11-я линия), ул. Совхозная; насосная станция в пос. Ленинкент.

11 мая свет отключат:

старый мкр-н пос. Ленинкент; пос. Ленинкент, мкр-н №1 (с 1 по 7 линии); часть потребителей пос. Ленинкент мкр-н №3; р-он специальной (коррекционной) школы-интерната I вида для слабослышащих детей (включительно).