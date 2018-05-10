За что вручили «Горячее сердце» приморской школьнице? 

Слышал, что подростка из Владивостока наградили за спасение малыша. Нельзя ли рассказать об этом подробнее?
Т. Ястребова, Артём
Ярославе Родионовой вручили нагрудный знак всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» и путёвку во Всероссийский детский центр «Орлёнок». Церемония прошла на уроке патриотического воспитания в лицее №3 накануне празднования 73-й годовщины Победы. Награду она заслужила за спасение четырёхлетнего малыша, оказавшегося без присмотра на железнодорожных путях станции Садгород.
— Шла на тренировку, когда услышала плач ребёнка со стороны железнодорожных путей, — вспоминает Ярослава. — Как позже выяснилось, мальчик Володя должен был ждать бабушку в подъезде. Пока та одевается, но, побежав за собакой, оказался один на рельсах. Он сильно плакал и упирался, но я схватила его и вытащила с путей. Всего через несколько минут проехал поезд, я поняла, что не зря торопилась. Привела его в кассу, успокоила его — мультики включила. Дождалась, пока билетный кассир позвонила в транспортную полицию, и нашлись родители малыша.