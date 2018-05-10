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За что вручили «Горячее сердце» приморской школьнице?
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За что вручили «Горячее сердце» приморской школьнице? 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Слышал, что подростка из Владивостока наградили за спасение малыша. Нельзя ли рассказать об этом подробнее?
Т. Ястребова, Артём
Ярославе Родионовой вручили нагрудный знак всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» и путёвку во Всероссийский детский центр «Орлёнок». Церемония прошла на уроке патриотического воспитания в лицее №3 накануне празднования 73-й годовщины Победы. Награду она заслужила за спасение четырёхлетнего малыша, оказавшегося без присмотра на железнодорожных путях станции Садгород.
— Шла на тренировку, когда услышала плач ребёнка со стороны железнодорожных путей, — вспоминает Ярослава. — Как позже выяснилось, мальчик Володя должен был ждать бабушку в подъезде. Пока та одевается, но, побежав за собакой, оказался один на рельсах. Он сильно плакал и упирался, но я схватила его и вытащила с путей. Всего через несколько минут проехал поезд, я поняла, что не зря торопилась. Привела его в кассу, успокоила его — мультики включила. Дождалась, пока билетный кассир позвонила в транспортную полицию, и нашлись родители малыша.
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