Тело ребенка обнаружено в канаве с водой в Домодедово

Сотрудники Следственного комитета (СК) выясняют обстоятельства гибели мальчика 2014 г. рождения, тело которого обнаружили в канаве с водой в городе Домодедово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.

«Предварительно установлено, что 8 мая текущего года мать ребенка находилась дома совместно со своим малолетним сыном и занималась делами. Спустя некоторое время женщина заметила отсутствие сына и сразу бросилась на поиски. На помощь женщине откликнулся сосед, который и обнаружил мальчика в канаве с водой неподалеку от общежития. Ребенка извлекли из воды, после чего вызвали «скорую помощь», — сказала собеседница агентства, уточнив, что медики констатировали смерть малыша.

По данному факту следователи проводят проверку. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти. По итогам проверки примут процессуальное решение.