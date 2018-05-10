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Тело ребенка обнаружено в канаве с водой в Домодедово
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Тело ребенка обнаружено в канаве с водой в Домодедово 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Сотрудники Следственного комитета (СК) выясняют обстоятельства гибели мальчика 2014 г. рождения, тело которого обнаружили в канаве с водой в городе Домодедово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.
«Предварительно установлено, что 8 мая текущего года мать ребенка находилась дома совместно со своим малолетним сыном и занималась делами. Спустя некоторое время женщина заметила отсутствие сына и сразу бросилась на поиски. На помощь женщине откликнулся сосед, который и обнаружил мальчика в канаве с водой неподалеку от общежития. Ребенка извлекли из воды, после чего вызвали «скорую помощь», — сказала собеседница агентства, уточнив, что медики констатировали смерть малыша.
По данному факту следователи проводят проверку. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти. По итогам проверки примут процессуальное решение.
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