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Трехлетний ребенок утонул в яме с водой в Домодедове
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Трехлетний ребенок утонул в яме с водой в Домодедове 

360tv.ru 1 час назад
Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла днем 8 мая в деревне Глотаево. Малыш на короткое время остался без присмотра.
Мать, работающая дояркой на заводе, обнаружила своего ребенка мертвым: он захлебнулся в яме с водой недалеко от общежития предприятия, где жила семья. Все они — выходцы из Таджикистана.
Приехавшая на место скорая констатировала смерть мальчика.
Тело направили в морг для проведения экспертизы.
По факту случившегося проводится проверка.
В Бельгии в рекреационном пруду обнаружили мертвым пятикратного чемпиона мира по мотокроссу Эрика Геборса. Спортсмен утонул, пытаясь спасти подаренного жене щенка породы сиба-ину.
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