Трехлетний ребенок утонул в яме с водой в Домодедове

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Трагедия произошла днем 8 мая в деревне Глотаево. Малыш на короткое время остался без присмотра.

Мать, работающая дояркой на заводе, обнаружила своего ребенка мертвым: он захлебнулся в яме с водой недалеко от общежития предприятия, где жила семья. Все они — выходцы из Таджикистана.

Приехавшая на место скорая констатировала смерть мальчика.

Тело направили в морг для проведения экспертизы.

По факту случившегося проводится проверка.

В Бельгии в рекреационном пруду обнаружили мертвым пятикратного чемпиона мира по мотокроссу Эрика Геборса. Спортсмен утонул, пытаясь спасти подаренного жене щенка породы сиба-ину.