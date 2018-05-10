Депутат кировской гордумы не вернул в бюджет деньги за испорченный отдых детей-сирот

В октябре прошлого года «Студенческие строительные отряды» выиграли тендер на оказание услуг по организации загородного отдыха 83 детей-сирот в лагере «Гагарин». За 585 тыс. рублей организация обещала поселить ребят в отапливаемые помещения, обеспечить теплый туалет и душ в корпусе. На деле же все оказалось совсем не так.

В первый же день отдыха,7 ноября, в «Гагарин» приехал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин , получивший несколько жалоб на организацию «отдыха».

«Дети в одежде. В комнатах обогреватели, работающие по очереди — пытались включить все сразу — вырубает электричество, — поделился в соцсетях впечатлениями от увиденного Шабардин. — В туалет и помещение с душевым поддоном зайти без верхней одежды невозможно. Всё это пристроено к домику и имеет тонкие стены, подходящие только для летнего сезона. Даже зубы не почистить с утра, не говоря уже обо всем остальном. При разговоре изо рта идет пар».

Региональное министерство образования в проблему не вмешивалось, поэтому жалобу на «Студенческие отряды» уполномоченный подал сам. В итоге в УФАС решили, что организацию необоснованно допустили к участию в аукционе, поэтому и контракт заключили незаконно. ДОЛ «Гагарин» подал заявку на тендер, не имея возможности предоставить услуги, а это, заключили в УФАС, является фактом недобросовестной конкуренции. ДОЛ «Гагарин» должен был вернуть в бюджет сумму полученной от контракта прибыли.

Депутат кировской гордумы от «Коммунистов России» Николай Барсуков , комментируя ситуацию, отмечал, что считает решение УФАС несправедливым и собирается обжаловать его. Он также отметил, что организации нечего возвращать в бюджет — прибыли от работы от выполнения контракта она не получила.

Фото: Владимир Шабардин