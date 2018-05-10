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Депутат кировской гордумы не вернул в бюджет деньги за испорченный отдых детей-сирот
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Депутат кировской гордумы не вернул в бюджет деньги за испорченный отдых детей-сирот 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В октябре прошлого года «Студенческие строительные отряды» выиграли тендер на оказание услуг по организации загородного отдыха 83 детей-сирот в лагере «Гагарин». За 585 тыс. рублей организация обещала поселить ребят в отапливаемые помещения, обеспечить теплый туалет и душ в корпусе. На деле же все оказалось совсем не так.
В первый же день отдыха,7 ноября, в «Гагарин» приехал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, получивший несколько жалоб на организацию «отдыха».
«Дети в одежде. В комнатах обогреватели, работающие по очереди — пытались включить все сразу — вырубает электричество, — поделился в соцсетях впечатлениями от увиденного Шабардин. — В туалет и помещение с душевым поддоном зайти без верхней одежды невозможно. Всё это пристроено к домику и имеет тонкие стены, подходящие только для летнего сезона. Даже зубы не почистить с утра, не говоря уже обо всем остальном. При разговоре изо рта идет пар».
Региональное министерство образования в проблему не вмешивалось, поэтому жалобу на «Студенческие отряды» уполномоченный подал сам. В итоге в УФАС решили, что организацию необоснованно допустили к участию в аукционе, поэтому и контракт заключили незаконно. ДОЛ «Гагарин» подал заявку на тендер, не имея возможности предоставить услуги, а это, заключили в УФАС, является фактом недобросовестной конкуренции. ДОЛ «Гагарин» должен был вернуть в бюджет сумму полученной от контракта прибыли.
Депутат кировской гордумы от «Коммунистов России» Николай Барсуков, комментируя ситуацию, отмечал, что считает решение УФАС несправедливым и собирается обжаловать его. Он также отметил, что организации нечего возвращать в бюджет — прибыли от работы от выполнения контракта она не получила.
Фото: Владимир Шабардин
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