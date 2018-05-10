Хор НГЛУ покорил сердца слушателей Европы и стал лауреатом первой степени в Риме

Фото предоставлено НГЛУХор НГЛУ покорил сердца слушателей Европы и стал лауреатом первой степени в РимеНародный коллектив России, Академический хор Нижегородского лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова стал лауреатом первой степени на международном фестивале в Риме. В конкурсе приняли участие более 500 участников из множества городов.

В составе жюри конкурса были известные деятели искусств Италии, такие как дирижер оркестра «Nova Amadeus» С. Соврани, певица, педагог и актриса Джанни де Фео, которые дали высокую оценку деятельности хора и в своей поздравительной речи уделили внимание Хору НГЛУ, как уникальному явлению в современном мире культуры и искусства! «Удивительно видеть хоры из России, пропагандирующие культуру народов мира, исполняя произведения на разных языках, хочу сказать отдельное спасибо хору из Нижнего Новгорода за песню на моем родном языке — обратился к коллективу представитель города Лорет-де-Мар (Испания).

Вдохновленные высокой оценкой артисты хора не упустили возможности после Гала-концерта вернуться на главную площадь Рима и, обладая статусом лауреата первой степени, выступить с флешмобом, передавая свой музыкальный привет хорам, выступавшим на конкурсе и людям всего Мира!