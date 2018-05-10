Шатковцы хранят память о девочке, ставшей символом блокады

Мы продолжаем путешествовать по Нижегородской области. Сегодня отправляемся в Шатковский район. Здесь есть всё, что радует настоящего туриста: доброжелательные люди, красивая природа, сероводородные источники, церкви и храмы. Но главное — здесь бережно хранят историю нашего народа. Историю, которую вместила в себя маленькая девочка с именем Таня . Таня Савичева.

Из вагона никто не вышел

В музее Тани Савичевой, который открылся в Шатках 27 января 2011 года, нет подлинника известного на весь мир дневника. Зато есть воспоминания людей, которые по крупицам собирали информацию о судьбе юной ленинградки.

— Долгое время даже экскурсоводы на Пискарёвском кладбище рассказывали, что Таня умерла в Ленинграде в 1942 году, но шатковцы точно знали: она умерла здесь, — рассказывает директор музея Александр Инжутов.

В Шатки часто привозили раненых. Но этот эшелон местные жители ждали с особым чувством — везли детей из блокадного Ленинграда. Когда поезд остановился, из вагона никто не вышел. Дети просто не могли встать — их выносили на руках.

«Те, кто решился заглянуть внутрь, долго не могли прийти в себя. Вид детей был страшен — кости, кожа и дикая тоска в огромных глазах. Женщины подняли невероятный крик. «Они же живые ещё!» — успокаивали их сотрудники НКВД, сопровождавшие поезд. Практически сразу люди стали нести к тому вагону продукты, отдавали последнее», — вспоминала учитель истории Ирина Николаева

В детском доме в Красном Бору Шатковского района ребятишки быстро пошли на поправку. Уже через год в акте обследования сказано: «Воспитанники выглядят хорошо, окрепли, загорели, но есть случаи кожных заболеваний: чесотки — 3 случая, стоматит — 1, туберкулёз –1». Последний диагноз был поставлен именно Тане Савичевой.

Болезнь вырывала её из моих рук Из-за тяжёлой болезни девочку изолируют. Ближе всех с ней общается фельдшер Красноборского детского дома Нина Михайловна Серёдкина.

— Позднее она вспоминала, что Таня была образованная, вежливая, воспитанная, часто говорила о Ленинграде. Рассказывала о достопримечательностях. Мечтала, что когда поправится, заберёт Нину Михайловну с собой, покажет город. Дети, с которыми Таню привезли из Ленинграда, её не забывали, передавали письма и записки, из походов приносили цветы, — говорит Александр Алексеевич Инжутов.

Савичеву возили в Арзамас, показывали врачам, но помочь не могли. 7 марта 1944 года её перевели в Понетаевский дом инвалидов, а 23 мая в инфекционное отделение Шатковской больницы. Ухаживала за Таней санитарка Анна Михайловна Журкина. Позднее она рассказывала: «Я хорошо помню эту девочку. Худенькое личико, широко открытые глаза. День и ночь я не отходила от Танечки, но болезнь была неумолима, и она вырвала её из моих рук. Я не могу без слёз вспоминать это…»

Таня умерла 1 июля 1944 года. Кстати, именно Анна Михайловна впоследствии указала, где захоронена ленинградская пионерка.

Долгие поиски

— Как только Михаил и Нина Савичевы вернулись в Ленинград (брат Тани партизанил, сестра была в срочном порядке эвакуирована из Ленинграда вместе с заводом 28 февраля 1942 года. — Авт.), они сразу начали поиски, — рассказывает Александр Алексеевич. — Михаил выяснил: Таня была эвакуирована в Горьковскую область. Написав письма во все детские дома, он получил ответ с Красного Бора, что такая девочка была, а потом её перевели в Понетаевский дом инвалидов. Существует черновик ответа директора того дома инвалидов, который пишет, что девочка тяжёлая, но её жизни ничего не угрожает. Черновик подписан 1 августа 1944 года, то есть Тани на тот момент уже не было в живых. Сейчас трудно сказать, как появилась эта бумага, но она осложнила поиски. Осложнило поиски и еще одно неверное сведение из личного дела. На титульном листе дела было написано, что Таня прибыла (в Понетаевский дом инвалидов) 7 марта 1944 года, а убыла — в 1945-м. Позже выяснится, что год убытия был поставлен неверно. Следы девочки затерялись. В 1970 году поиск возобновила учительница Понетаевской школы Ольга Петровна Вереина с группой комсомольцев. Они решили еще раз опросить всех, кто остался жив — воспитателей, нянечек, посетить те места, где была Таня. В итоге в одном из складов дома инвалидов они нашли книгу учёта движения детей-инвалидов. В ней написано: прибыла 7 марта, а 23 мая отправлена на лечение в Шатковскую больницу. Медицинские работники приняли сердечное участие в поиске. Листая один из старых регистрационных журналов, нашли запись: «23.05.1944 года № истории болезни 226 Савичева Т. Н. 14 лет. Понетаевка—туберкулёз кишок, умерла 01.07.1944года. Пролежала 40 койкодней». После этого нашли того самого фельдшера Анну Михайловну Журкину, которая подтвердила смерть Тани и показала место захоронения.

— Многие жители блокадного Ленинграда вели дневник, описывали, как было трудно, — говорит Александр Инжутов. — Дневник Тани Савичевой уникален своей лаконичностью, хронологичностью, фатальной неизбежностью. Никаких дополнительных комментариев. В каждой строчке ёмкость телеграммы. И последняя — «Осталась одна Таня» — в третьем лице, отстранённо. Следующая — она…

В Красноборский детский дом привезли 125 детей из блокадного Ленинграда в возрасте от 4 до 17 лет. Выжили все. Кроме Тани.

Экспозиция музея «Быт ленинградцев» показывает типичный интерьер ленинградской квартиры 40-х годов прошлого века. Круглый стол, за которым собирались Савичевы, ноты — семья была музыкальная, швейная машинка — мама работала на дому, на стене — репродуктор. Печка-буржуйка, санки, ведро с ковшиком — свидетели быта блокадного города.

Полезная информация

Шатковский историко-краеведческий музей расположен по адресу: Шатки, улица Центральная, 24. (6+). Детский музей имени Тани Савичевой: Шатки, улица Федеративная, 7. (6+)

Часы работы: 8.00 — 17.00, перерыв: 12.00 — 13.00 Выходной: суббота, воскресенье.

Тел. 8 (83190) 4-13-75 Как добраться

Из Нижнего Новгорода автобусом № 657: понедельник, пятница, суббота, воскресенье в 13.10. На проходящих маршрутах на Лукоянов, Починки, Саранск. В пути около трёх часов. Можно доехать поездом (вариантов больше) — в пути 3 часа 30 минут. Билет — от 450 до 850 рублей.

Где жить

Можно остановиться в Шатках или отдать предпочтение загородному комплексу. Цена от 450 до 1600 рублей с человека в сутки (включая завтрак).

Что ещё посмотреть

Церковь в честь Пресвятой Живоначальной Троицы построена в 1788 году. (0+)

Минеральные источники, расположенные на территории района, считаются лечебными. Кстати, искупаться в них можно совершенно бесплатно. (0+)