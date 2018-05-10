В Железногорске начала работу выставка «Правнуки Победы»

В культурном центре «АРТ» Железногорска начала работу выставка работ дошкольников «Правнуки Победы», организованная при поддержке Металлоинвеста

Каждый год у этого конкурса рисунков, посвященного Дню Победы, есть своя подтема. Например, в прошлом году работы были на тему «Бессмертный полк», дети рисовали портреты участников Великой Отечественной войны. В этом году конкурс посвящен 75-летию Курской битвы.

На конкурс представлено 178 работ, авторы которых — воспитанники детских садов Железногорска в возрасте от 5 до 7 лет.

«Замечательно, что проект культурного центра «АРТ» был поддержан нашим партнером — компанией «Металлоинвест». Потому что именно в таком раннем возрасте закладываются все главные нравственные качества человека, — рассказала начальник управления культуры Железногорска Татьяна Рогозянская. — Через рисунки на тему Великой Отечественной войны дети понимают любовь к Родине, воинский долг и подвиг солдата. Это значит, что через десятилетия мы не станем «иванами, не помнящими родства», сохраним гордость и уважение к своей стране и своей истории».

Награждение по итогам конкурса состоится 24 августа 2018 года — в рамках торжественных мероприятий, посвященных юбилею Курской битвы. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками, все участники получат поощрительные призы.

Металлоинвест — компания с высоким уровнем социальной ответственности, заинтересованная в устойчивом развитии городов присутствия. Компания оказывает помощь спортивным, образовательным, общественным организациям, поддерживает городские инициативы, направленные на формирование комфортной городской среды, развитие детей и молодежи, их экологическое, духовное, патриотическое воспитание.