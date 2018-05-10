Жители Ростова просят обновить детскую площадку в Болгарстрое

На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от жительницы микрорайона Болгарстрой Юлии Амаченко. В ней она просит обновить детскую площадку, которая находится во дворах на проспекте Горшкова.

«Во дворе дома есть детская площадка, которую построили в 2004 году, но в настоящее время ее состояние удручающее: старая ржавая горка, самодельная песочница, несколько прохудившихся лавочек и ни одного мусорного ведра на территории», — написала жительница донской столицы. По ее словам, детям больше негде играть, в других дворах нет аналогичных площадок. «Очень хочется, чтоб для детей, живущих в этих дворах, организовали и обновили игровые комплексы», — сообщает Юлия Амаченко. Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу, согласно действующему на портале «Активный ростовчанин» регламенту она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». К настоящему моменту «за» проголосовали 6 человек, еще двое высказались «против». До окончания голосования осталось 90 дней.