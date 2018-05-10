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Фестиваль любительских цирковых коллективов пройдет в Иркутске 12 и 13 мая
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Фестиваль любительских цирковых коллективов пройдет в Иркутске 12 и 13 мая 

АиФ Иркутск 50 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
В Иркутске состоится открытый областной фестиваль-конкурс цирковых любительских коллективов «Цирк собирает друзей». Выступления пройдут 12 и 13 мая в Иркутском государственном цирке. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич.
В фестивале примут участие 18 цирковых коллективов из разных городов Иркутской области, а также Красноярска и Бурятии. Возраст участников от 5 до 25 лет. Они представят 40 номеров в различных жанрах циркового искусства — спортивная акробатика, воздушная гимнастика, эквилибр, жонгляж, пластика, дрессура. Всего в финальном этапе выступят 250 человек.
В качестве жюри выступят специалисты в области циркового искусства — семейный дуэт артистов эквилибристов Росгосцирка Андрей и Надежда Карлагины, а также специалисты Иркутского областного Дома народного творчества.
Министр Ольга Стасюлевич прокомментировала, что цирковое направление является одной из приоритетных задач в работе Иркутского областного Дома народного творчества.
«В Иркутской области работает несколько десятков цирковых коллективов. Возможность познакомиться с творчеством своих коллег, представить свои способности и достижения профессиональному жюри — это одно из условий роста и новых успехов для любого артиста, — сказала она.
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