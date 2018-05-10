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Праздничный обед провели в управе района для ветеранов
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Праздничный обед провели в управе района для ветеранов 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В управе 7 мая устроили праздничный обед для ветеранов.
На своей официальной странице в социальной сети Facebook исполняющая обязанности главы района Ольга Шовгеня рассказала о встрече ветеранов боевых действий. Во время праздничного обеда им составили компанию труженики тыла и дети войны.
— Подобные мероприятия — это наша возможность выразить ветеранам наш почет и уважение. Мы гордимся героями, помним их подвиг и стараемся быть достойными потомками, — заявила Ольга Шовгеня.
Добавим, что гостям ветераны получили памятные медали, посвященные 100-летию рабоче — крестьянской Красной Армии и флоту.
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