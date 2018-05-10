Праздничный обед провели в управе района для ветеранов

В управе 7 мая устроили праздничный обед для ветеранов.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook исполняющая обязанности главы района Ольга Шовгеня рассказала о встрече ветеранов боевых действий. Во время праздничного обеда им составили компанию труженики тыла и дети войны.

— Подобные мероприятия — это наша возможность выразить ветеранам наш почет и уважение. Мы гордимся героями, помним их подвиг и стараемся быть достойными потомками, — заявила Ольга Шовгеня.

Добавим, что гостям ветераны получили памятные медали, посвященные 100-летию рабоче — крестьянской Красной Армии и флоту.