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В Тюмени помыли свыше 250 памятников и арт-объектов
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В Тюмени помыли свыше 250 памятников и арт-объектов 

Уральский меридиан 20 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Пыль и осевшую после зимы грязь в Тюмени смыли не только с площадей и скверов, но и с различных городских памятников и арт-объектов. Всего в Тюмени насчитывается 258 объектов монументального искусства (из них 110 — посвящено Великой Отечественной войне). Мемориальных досок — 172 (74). Мемориалов, монументов, памятников — 26 (10). Памятных знаков — 59 (26).
На каждую композицию уходит несколько часов, ведь памятник омывают мощной струей водомета и притом несколько раз со всех сторон, включая постаменты.
«Кажется, что тут такого: подъехал со шлангом и смывай себе грязь. Но это обманчивая простота. На самом деле такие работы требуют особой квалификации. Обязательно учитываются рекомендации авторов памятников, производителей, и только затем приобретаются специальные средства, которые предназначены именно для того материала, из которого изготовлен объект», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе администрации города Тюмени.
Кроме того, в порядок приводят и стелы, надписи на стенах памяти, мемориальные доски и памятные знаки, подкрашивают названия, штукатурят и проводят необходимые ремонтные работы. В течение летнего сезона периодически памятники снова принимают душ, который смывает с них пыль и осевшую грязь.
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