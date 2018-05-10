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В Приморской колонии оформят Стену Памяти
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В Приморской колонии оформят Стену Памяти 

Prim.News 1 час назад
В ее оформлении приняли участие и дети сотрудников.
В рамках празднования 73 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне сотрудники ИК-10 инициировали создание в учреждении Стены Памяти «Прочти и повтори их имена. И, как они, учись служить Отчизне», посвященную сотрудникам и работникам УИС — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла военных лет.
В создании Стены активное участие приняли ветераны УИС и дети сотрудников. Председатель Совета ветеранов учреждения Любовь Сергеева помогла восстановить имена и фамилии всех работников и сотрудников ИК-10, которые в послевоенные годы служили и работали в учреждении. А дети помогали не только в оформлении, но и в организации «почетного караула» у стены в День Победы.
Работы по оформлению стены будут продолжаться, в планах сотрудников — собрать фотографии и написать биографии героев, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
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