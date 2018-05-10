В Приморской колонии оформят Стену Памяти

В ее оформлении приняли участие и дети сотрудников.

В рамках празднования 73 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне сотрудники ИК-10 инициировали создание в учреждении Стены Памяти «Прочти и повтори их имена. И, как они, учись служить Отчизне», посвященную сотрудникам и работникам УИС — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла военных лет.

В создании Стены активное участие приняли ветераны УИС и дети сотрудников. Председатель Совета ветеранов учреждения Любовь Сергеева помогла восстановить имена и фамилии всех работников и сотрудников ИК-10, которые в послевоенные годы служили и работали в учреждении. А дети помогали не только в оформлении, но и в организации «почетного караула» у стены в День Победы.