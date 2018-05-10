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Депутаты захотели наказать организаторов митингов с несовершеннолетними
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Депутаты захотели наказать организаторов митингов с несовершеннолетними 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение в Государственную Думу проект закона, который вводит административную ответственность за вовлечение детей и подростков в несогласованные публичные мероприятия. Документ опубликован на сайте Госдумы.
Согласно ему, статью 20.2 КоАП предлагается дополнить новой частью за «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния». За ее нарушение виновного может ждать арест до 15 суток, обязательные работы до 100 часов или штраф. Его размер зависит от статуса правонарушителя. Граждане должны будут заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 250 до 500 тысяч, должностные — от 50 до 100 тысяч.
За повторное нарушение закона предусмотрена «повышенная административная ответственность».
Документ подготовили Евгений Ревенко, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Алена Аршинова. По мнению парламентариев, законопроект нацелен на «недопущение причинения вреда жизни, здоровью и развитию» несовершеннолетних.
В апреле стало известно, что общественная организация «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) начнет обучать своих активистов противодействовать оппозиции во время уличных акций. В рамках семинаров молодых людей научат, как отвечать на атаки оппозиционеров. Кроме того, они должны быть идеологически подкованы и следить за повесткой СМИ и Telegram-каналов.
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