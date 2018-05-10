Салдинские школьники создали открытки из бересты

В Верхней Салде подвели итоги первого года реализации профориентационного проекта «У истоков материаловедения». По инициативе корпорации «ВСМПО-Ависма» 187 учеников вторых — четвертых классов школы №1 имени А. С. Пушкина в течение пяти месяцев узнавали, откуда берется лен, как чеканить рисунок на металле, что такое гончарный круг и многое другое.

"Маленьким детям пока непонятен, да и неинтересен труд инженера. Но мы решили привлечь их внимание к этой теме через материал. Глина, ткань, металл… А как это знакомство сделать привлекательным для детей? Появилась идея сделать это через народные промыслы, предложив поучаствовать в нашем проекте в Центре детского творчества", — поделилась начальник отдела по оценке и развитию персонала ВСМПО Марина Сафронова

Каждый мастер-класс «У истоков материаловедения» был театрализованным представлением с декорациями, воссоздающими атмосферу Древней Руси. Финальным аккордом проекта стало занятие по чеканке от педагога ЦДТ Людмилы Вольф. Специально для него было закуплено 187 наборов чеканщика, сообщили "Уралинформбюро" на ВСМПО.

В рамках корпоративного проекта школьники знакомились с историей Урала, побывав в краеведческих музеях Верхней Салды, Нижней Салды и Нижнего Тагила. Яркой стала экскурсия в многопрофильный техникум имени Алексея Евстигнеева, где детям рассказали о свойствах металла и посвятили в труд кузнеца.

В завершение проекта каждый класс подготовил презентацию. Кто-то смастерил открытки из бересты и смонтировал видеорассказ о бурачном промысле. Кто-то выпустил живой журнал «Хочу все знать» о глине и самодельных вазочках. Третьи записали видеоотчет об экскурсиях. Один из классов даже нарисовал мультфильм с шуточными рассуждениями мальчика Васи о появлении ткани.

16 самых активных детей и классных руководителей были отмечены грамотами и благодарственными письмами корпорации «ВСМПО-Ависма». Все участники проекта «У истоков материаловедения» стал обладателем двухтомника «Звездный дракон», а школьную библиотеку пополнили издания «Титан для чайников» и «Дороги, полные открытий», изданные корпорацией.