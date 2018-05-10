На Ставрополье проходит конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа», приуроченный к празднованию 300-летия российской полиции

В городах и районах Ставрополья продолжается уже ставший традиционным конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа». В этом году конкурс приурочен празднованию 300-летнего юбилея российской полиции

В целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции в Степновском районе прошел районный этап Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». В конкурсе детского творчества приняли участие дети сотрудников районного отдела полиции. Дети с удовольствием откликнулись на предложение изобразить полицейских нашего времени.

В Грачевском районе ребята изготовили тематические поделки и рисунки, посвященные деятельности сотрудников полиции. Каждый юный участник с помощью цветных карандашей и красок постарался выразить свое представление об образе полицейского.

В Туркменском районе Ставрополья в районном этапе конкурса приняли участие воспитанники одного из дошкольных учреждений.

Каждый юный участник с помощью цветной бумаги, красок, цветных карандашей и пластилина постарался выразить свое представление об образе полицейского.

Определены финалисты, которые примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творчества «Полицейский Дядя Степа».

Всех участников районных этапов конкурса наградили памятными подарками и грамотами.