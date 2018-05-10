Рисовать по-русски. Есть ли будущее у российских мультфильмов

Привычка относиться к мультфильмам, как к чему то детскому и несерьезному давно перестала себя оправдывать. Сборы лауреата «Оскара–2018», анимационной картины «Тайна Коко» составили 800 миллионов долларов — почти в четыре раза больше, чем собрали все отечественные фильмы в 2017-м. А ведь этот год был для нашего кино рекордно успешным.

На телевидении, тем временем, благополучно заканчивается уже 29 сезон без преувеличения культовых «Симпсонов», и уже анонсирован 30-й. Но это все «у них». А как дела с массовой анимацией в России, разбираемся вместе с порталом Москва 24.

Развалили Союз Первая ассоциация с успехами отечественной мультипликации у большинства россиян (по крайней мере тех, кому не надо делать домашку на понедельник) — это студия «Союзмультфильм». На созданных там приключениях Винни-пуха, Карлсона, Чебурашки и многих других персонажей выросло (и продолжает расти) не одно поколение.

Но в современной России дела у студии шли не слишком радужно. В 1990-е вместо производства мультфильмов там шла борьба за власть, 2000-е запомнились только бесконечными преобразованиями и переходами прав, а к началу 2010-х студия вовсе оказалась на грани банкротства. Дошло даже до открытых писем президенту, премьер-министру и личной встречи мультипликаторов с Владимиром Путиным

Последние годы, отмечаясь удачными, но разовыми работами, студия постепенно возвращала свои позиции. И вот, этой весной «Союзмультфильм» наконец выпустил первый по-настоящему амбициозный проект — продолжение мультфильма «Простоквашино». Почти 40 лет ожидания сделали свое дело. У первой серии в соцсетях уже более 25 миллионов просмотров. Но куда же без существенного «но»?..

Мало того, что отзывы как критиков, так и зрителей на новый мультфильм можно назвать, в лучшем случае, смешанными. Так еще и создатель оригинальной истории Эдуард Успенский публично открестился от продолжения, призвал артистов озвучания отказаться от дальнейшей над ним работы и написал заявления на «Союзмультфильм» в СК, Генпрокуратуру Счетную палату за плагиат.

На самой студии ситуацию пока не комментируют, отмечая лишь, что диалог с Успенским идет. И чем все это закончится, пока не ясно. Но уж точно не так себе представляли в «Союзмультфильме» возвращение в большую мультипликационную игру. Хочется верить, что это лишь первый блин, который частенько бывает комом.

Шаром прокати

Видео: YouTube/TVSmeshariki

Пока попытки «Союзмультфильма» вернуть «прекрасное вчера» идут с переменным успехом, вполне сносное «сегодня» удалось создать новым компаниям. А некоторые проекты во многом даже превосходят своих еще советских предшественников. И один из таких, изначально созданный по инициативе всего нескольких человек, это «Смешарики».

Доподлинно неизвестно, насколько идея про приключения антропоморфных животных специфической формы казалась удачной на уровне сценария. Но в результате получился один из самых успешных отечественных мультфильмов за всю историю. Основной сериал получил 11 сезонов и 209 серий, помимо этого вышло множество спецвыпусков, спин-оффов и несколько полнометражных мультфильмов.

При этом «Смешарики» не остались чисто российской радостью. Мультфильм перевели на 15 языков и купили для показа в 60 странах. Причем среди каналов — американский The CW, который создал сериальную вселенную DC и показал всем Флэша до того, как Снайдер и Уидон сделали это мэйнстримом в «Лиге Справедливости».

А в 2009-м «Смешарики» и вовсе вышли на космический уровень после того, как российский космонавт Роман Романенко взял мягкую игрушку одного из героев мультфильма с собой на МКС. И хотя основной сериал на сегодня закрыт, мультфраншиза живет. Так в январе в сети вышла «Азбука финансовой грамотности со Смешариками», а прямо сейчас в кинотеатрах идет очередная полнометражка «Смешарики. Дежавю».

То интернет, а то — дети!

Видео: YouTube/ Маша и Медведь

Еще одна звезда современной отечественной мультипликации от студии «Анимаккорд» — «Маша и Медведь». Несмотря на то, что в основе сериала переосмысление достаточно простого и, можно сказать, классического сюжета сказки «Три медведя», а продвижение мультика изначально было вирусным, сейчас он стал, пожалуй, одной из самых узнаваемых российских анимационных работ.

"Машу и Медведя" показывают в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. А на созданном в мае 2011-го официальном канале Youtube у мультфильма 14,5 миллиона подписчиков и 15 миллиардов просмотров. Это второй результат по российскому сегменту. Причем отрыв по просмотрам от третьего, которое занимает EeOneGuy, — 12 миллиардов.

Но по-настоящему прорывным для «Маши и Медведя» стал 2015 год. Права на показ купил крупнейший американский потоковый сервис Netflix , подаривший миру «Карточный домик» и «Сорвиголову». И в том же году, собранный для показа в кинотеатрах в одну картину мультсериал собрал в Италии около 4,5 миллиона евро. Большинство отечественных игровых фильмов о такой кассе, тем более вне России, могут только мечтать.

Эта мультфраншиза развивается так быстро, что скоро ее может купить «Дисней», чтобы сделать кроссовер со «Мстителями». А если серьезно, «Маша и Медведь» — прекрасный пример того, что иногда с нуля сделать что-то по-настоящему стоящее проще, чем перестраивать старое.

Секрет Полишинеля

Видео: YouTube/ fixiki

Мультфильм от студии «Аэроплан» сделал то, что пока не удалось «Союзмультфильму». Взяв за основу повесть Эдуарда Успенского 1974 года «Гарантийные человечки», создатели сняли современный и интересный детям сериал «Фиксики», при этом не получив никаких исков и общего недовольства от автора.

Да, «Фиксики» пока не получили всемирной известности и повсеместного признания. Но то, что «Кто такие Фиксики? Большой-большой секрет» знают в нашей стране почти все. К тому же не обошли мультфильм и премии: в 2017 году на «Мультимире» «Фиксики» стали «лучшим российским анимационным сериалом».

Еще один достойный упоминания мультсериал принадлежит анимационной студии «Мельница»: это «Лунтик». За 10 лет он успел выпустить целых 489 серий и огромное количество связанных товаров. Создатели мультфильма получили за него награду правительства в области культуры, а сами герои, в частности Лунтик, Вупсень и Пупсень, стали героями интернет-мемов.

Но главный вклад «Мельницы» в российскую мультипликацию — это не «Лунтик» и даже не «Барбоскины», а полнометражные мультфильмы, среди которых «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Иван Царевич и Серый Волк» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

Широкий экран

Видео: YouTube/ Три богатыря

Полнометражные мультфильмы, не связанные с каким-то базовым мультсериалом для России, — жанр лишь постепенно возрождающийся. И (если не рассматривать такие преступления против анимации и здравого смысла, как «Дети против волшебников» 2016 года), в целом, вполне успешно.

Не последнюю роль в этом возвращении отечественной мультипликации в кинотеатры сыграли именно полнометражки компании «Мельница». Первые три картины студии не окупились. «Карлик нос» собрал пятую часть бюджета, Алеша Попович окупил примерно половину затрат, Добрыня Никитич — около 80%. Но уже четвертый фильм (про Илью Муромца) принес студии почти 10 миллионов долларов против двух миллионов бюджета.

Самым успешным фильмом студии на данный момент стала вторая часть «богатырского кроссовера» «Три богатыря на дальних берегах». При бюджете в 3,5 миллиона долларов собрала она более 30. Но случаются у студии и неудачи. «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 2017 года заработал 3,5 миллиона, хотя ушло на его производство более шести.

К сожалению, других достижений в коммерческой мультипликации для широкого экрана у отечественных производителей практически нет. Но общая тенденция внушает оптимизм. Догнать и перегнать «Дисней» в ближайшее (и даже отдаленное) время, конечно, вряд ли удастся, но и испанский стыд испытывать приходится все реже.

Канал связи Нельзя не сказать и про студию анимации канала «2×2»: схема делать мультфильмы специально для канала, который в основном их и показывает, ко всему еще и реализованная самим каналом, тоже дала плоды.

Целый ряд мультфильмов собственного производства, направленных на более взрослую аудиторию, заняли нишу, на которую кроме них в России практически никто не претендует. Основные конкуренты шоу, создаваемых этой студией, — западные аналоги, которые по тому же «2×2» и показывают.

Проекты вроде «Кит Stupid Show», «Подозрительной совы» и «Семейного Полюса» вряд ли когда-нибудь выйдут за пределы канала, но там они чувствуют себя прекрасно и имеют свою аудиторию. Это нишевый продукт, который не будет иметь отечественного конкурента хотя бы до тех пор, пока в России не перестанут относиться к мультикам как к чему-то детскому.

Николай Ковпинец