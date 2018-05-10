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В Челябинске из пенопласта сделали статую Сталина в полный рост
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В Челябинске из пенопласта сделали статую Сталина в полный рост 

Хорошие новости 30 минут назад
Фото: Хорошие новости
Челябинская компания, которая специализируется на создании букв из пенопласта, изготовила из этого материала фигуру Сталина в полный рост (Иосиф Виссарионович, как известно, был относительно невысок — 168 см). Такую скульптуру заказал житель Москвы в подарок своему отцу, который ностальгирует по Советскому Союзу и с большим уважением относится к личности генералиссимуса. Теперь пенопластовый Сталин займет место в саду пенсионера, что в селе Константиново Рязанской области. Кстати, это то самое село, где родился Сергей Есенин.
— Заказчик сам выбрал фото, просил, чтобы вождь был «как живой». Он, судя по всему человек увлеченный: помимо Сталина, заказал огромный баннер с изображением Есенина, ведь Константиново — родина поэта. Правда, делали баннер уже не в Челябинске, а в Москве, — рассказал представитель студии «Фигурная резка.рф» Сергей Анников.
На работу у челябинских умельцев ушел месяц, а за основу взяли фотографию памятника. Как отмечают в фирме, скульптуру еще не увезли на Рязанщину — она сохнет после шпаклевки. Со дня на день ее покрасят и отправят машиной заказчику.
Отметим, что челябинские ребята, занимающиеся вырезкой букв, слов и других конструкций из пенопласта, делали и другие сложные скульптуры, например, у них заказывали фигуру магистра Йоды из «Звездных войн».
А еще для жителя Самары собрали гоночный болид из пенопласта.
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