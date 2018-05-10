Благотворительный фестиваль поэзии "#вЖЫвую" пройдет в Москве 

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Поэты Дмитрий Воденников, Андрей Орловский и другие примут участие в фестивале «вЖЫвую», который состоится в Москве 26 мая. Часть собранных средств направят на благотворительность, сообщают организаторы мероприятия в четверг.
"26-го мая в арт-пространстве NOL пройдет благотворительный фестиваль поэзии "#вЖЫвую", посвященный выходу книги лучших стихотворений проекта «Живые поэты», — говорится в сообщении. Часть денег, собранных от продажи билетов, передадут тяжелобольным детям — подопечным фонда «Линия жизни».
На мероприятии выступят поэты Леха Никонов и Дмитрий Воденников, Яшка Казанова и Андрей Орловский, композитор Миша Мищенко, музыканты Саша Гагарин ("Сансара"), Алексей Румянцев ("Пионерлагерь Пыльная Радуга") и Вадик Королев (OQJAV), авторы и друзья проекта из Санкт-Петербурга, Воронежа, Минска, Самары и Днепропетровска.
"Живые поэты" или «ЖЫ» — это литературный проект, способствующий развитию и популяризации современной поэзии. Был создан в 2014 году поэтом, писателем и журналистом Андреем Орловским. Антология проекта «Живые поэты» вышла в этом году в «Эксмо» и объединила 119 лучших авторов. Среди них лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, поэты Вера Павлова, Ольга Седакова, исполнители и музыканты Глеб Самойлов, Хаски, Диана Арбенина и многие другие. Журналисты назвали сборник «главной поэтической книгой года».
NOL — экспериментальная платформа для молодых талантов в области исполнительского искусства, созданная основателем и художественным руководителем Gogol School Ильей Ромашко.