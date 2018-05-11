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Выставку поделок организуют в библиотеке №260
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Выставку поделок организуют в библиотеке №260 

Администрация поселения Десеновское 1 час назад
В библиотеке №260 поселения Десеновское 19 мая пройдет выставка поделок из бисера.
Заведующая учреждением Надежда Тетенова отметила, что для гостей мероприятия будет подготовлено много работ. В рамках выставки «От коллекции до музея» будут представлены картины, посвященные красоте русской природы.
Надежда Тетенова отметила, что поделки, которые представят на мероприятии, смастерили не профессионалы, а увлеченные художники.
Кроме этого, на мероприятии продемонстрируют необычные поделки из бисера.
Выставка начнется в 10:00. Вход свободный.
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