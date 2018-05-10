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С оркестром, подарками и фронтовой кашей поздравили ветеранов
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С оркестром, подарками и фронтовой кашей поздравили ветеранов 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Открыл мероприятие оркестр Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, под звуки которого на площадку торжественно вышли ветераны Сызранского нефтеперерабатывающего завода — участники войны и труженики тыла. С каждым годом ряды героев тех времен неумолимо редеют, свидетелей трагических событий становится меньше, а потому каждая встреча с ними становится бесценной. Заводчане стараются максимально окружить заботой своих ветеранов, к празднику все они получили денежные выплаты и продуктовые наборы.
Перед ветеранами со словами благодарности выступили генеральный директор АО «СНПЗ» Игорь Кузьмин, председатель профкома завода Андрей Патока и председатель совета ветеранов Олег Туманов. Почетным гостем стал глава г. о. Сызрань Николай Лядин, отметивший большой вклад Сызранского НПЗ в Великую Победу. Первую продукцию завод отгрузил в июле 1942 года на Сталинградский фронт.
Все пришедшие в этот день на праздник могли выбрать развлечение на свой вкус. Рядом со сценой, где шел праздничный концерт, работала фотобудка в ретро-стиле с моментальными снимками. Здесь же расположился ретро-автомобиль — легендарная «полуторка», которую особым вниманием окружили дети.
Для полного восприятия атмосферы сызранцы отведали фронтовой каши из полевой кухни и угостились горячим чаем.
В лесопосадке работали творческая мастерская и игровой городок: взрослые вспомнили свои детские годы, а младшее поколение с интересом училось играть в городки и прыгать через скакалку. В стилизованном медсанбате в игровой форме учили оказывать первую медпомощь.
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