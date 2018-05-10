Более 300 подростков Псковской области нашли работу с начала года

312 подростков региона с начала года получили помощь во временном трудоустройстве, из них 12 человек — находящиеся в трудной жизненной ситуации, сообщили в Государственном комитете Псковской области по труду и занятости населения.

Основные виды работ для несовершеннолетних граждан — уборка, благоустройство и озеленение территорий, подсобные работы на предприятиях, ремонтные работы и курьерская деятельность. Как уточнили специалисты, оплата труда юных работников, обучающихся в общеобразовательных, средних и профессиональных учреждениях и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Оплата труда производится за счет средств работодателя, областного и местного бюджетов.

В период временной работы несовершеннолетние также получают материальную поддержку за счет средств областного бюджета. Больше всего несовершеннолетних было трудоустроено в Великих Луках и Великолукском районе — 175 подростков. В областной столице помощь во временном трудоустройстве получили 46 несовершеннолетних граждан.

Такая работа в регионе проводится с 2014 года с целью снижения уровня безнадзорности и беспризорности подростков, предотвращения наркомании и употребления алкогольной продукции, а также для приобретения опыта работы, профессиональных навыков и получения заработка. Помощь получают подростки в возрасте от 14 до 18 лет.