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В МО МВД России «Балашовский» Саратовской области подведены итоги детских творческих конкурсов
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В МО МВД России «Балашовский» Саратовской области подведены итоги детских творческих конкурсов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Всероссийский творческий конкурс МВД России «Полицейский Дядя Степа» проводится в преддверии Дня защиты детей. В этом году он приурочен к 300-летию российской полиции. Еще одно мероприятие, которое традиционно проводит Общественный совет при МО МВД России «Балашовский», — конкурс детских работ, приуроченный к празднованию 73-ей годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В конкурсах приняли участие более 20 мальчишек и девчонок из школ № 9 и № 11 города Балашова, школы-интерната села Родничок Балашовского района и Балашовского центра помощи семье и детям «Семья».
Ребята в возрасте от 6 до 14 лет в полной мере проявили креативность и творческий подход и изготовили тематические поделки. Это — куклы в виде сотрудников органов внутренних дел от времен Российской империи до наших дней в форменной одежде со всеми знаками отличия, макеты улиц города Балашова с дорожной разметкой и светофорами, на которых размещены автомобили, пешеходы, инспекторы ДПС, патрульные машины.
Воспитанники школы-интерната села Родничок не забыли своих шефов — сотрудников полиции и членов Общественного совета, которые регулярно к ним приезжают в гости с подарками. Их дети изобразили в виде Полицейского Деда Мороза и Деда Совета, которые навещали их на новогодние праздники. А воспитанники Центра «Семья» изготовили ландшафтный макет «Лес Победы», посвященный Всероссийской экологической акции, в которой они приняли участие вместе с полицейскими, общественниками и ветеранами.
Все участники получили памятные подарки. Лучшие детские работы будут направлены в ГУ МВД России по Саратовской области для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа».
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