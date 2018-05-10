Большой розарий в Сокольниках

Большой розарий в Сокольниках ежегодно открывается 9 мая и работает до середины октября. В теплое время года здесь практически все время что-то цветет: яблони, пионы, сирень. Гулять здесь с коляской очень приятно, равно как и приводить сюда детей.

Летом здесь включают искусственный туман, который помогает пережить жару. В розарии много уединенных тропинок и мест, где можно посидеть в тишине или прогуляться в романтической компании.

И конечно же, здесь есть розы. А еще жасмин, тюльпаны, гортензии, флоксы, которые расположены в специальных разделах: Красном, Синем, Саду пионов, Саду лилий, Ароматов, Флоксов, Теневом саду.

Стоимость входа с прошлого года увеличилась на 50 рублей и теперь составляет 300 рублей для взрослых. Но льготные категории посетителей могут пройти дешевле.

Розарий работает ежедневно с 12 дня до 9 вечера, кроме понедельников.