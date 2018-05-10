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Большой розарий в Сокольниках
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Большой розарий в Сокольниках 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Большой розарий в Сокольниках ежегодно открывается 9 мая и работает до середины октября. В теплое время года здесь практически все время что-то цветет: яблони, пионы, сирень. Гулять здесь с коляской очень приятно, равно как и приводить сюда детей.
Летом здесь включают искусственный туман, который помогает пережить жару. В розарии много уединенных тропинок и мест, где можно посидеть в тишине или прогуляться в романтической компании.
И конечно же, здесь есть розы. А еще жасмин, тюльпаны, гортензии, флоксы, которые расположены в специальных разделах: Красном, Синем, Саду пионов, Саду лилий, Ароматов, Флоксов, Теневом саду.
Стоимость входа с прошлого года увеличилась на 50 рублей и теперь составляет 300 рублей для взрослых. Но льготные категории посетителей могут пройти дешевле.
Розарий работает ежедневно с 12 дня до 9 вечера, кроме понедельников.
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