Более 10 млн рублей выделили из федерального бюджета на реставрацию дома Лескова в Орле

"На реставрацию дома-музея Николая Лескова по линии Министерства культуры РФ выделено 10,4 млн рублей. На эти средства будет проведена полная внутренняя реставрация — заново уложат дубовый паркет, оштукатурят стены и потолки, поменяют окна и двери, восстановят декор помещений. Капитальный ремонт в последний раз проводился в 1998 году, и, конечно же, зданию необходимо обновление", — сказала Ефремова.

Реставрационные работы планируют начать в июне, а завершить в октябре 2018 года. «Соблюдением исторической точности, качество ремонта будет контролировать федеральное учреждение „Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации“, которое находится в прямом подчинении Министерства культуры РФ», — отметила Ефремова.

На время ремонта основную экспозицию о Лескове переведут в музей историка Николая Грановского, родившегося в Орле в начале XIX века.

Николай Лесков (1831-1895), русский писатель, родился в селе Горохове Орловской губернии. Известен как автор повестей «Очарованный странник», «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе», романа «Соборяне» и других произведений. Единственный в РФ литературно-мемориальный музей Лескова открыт в Орле в 1974 году, в доме, в середине XIX века принадлежавшем его отцу — заседателю орловской судебной палаты.