Ещё
Более 10 млн рублей выделили из федерального бюджета на реставрацию дома Лескова в Орле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 10 млн рублей выделили из федерального бюджета на реставрацию дома Лескова в Орле 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ выделило более 10 млн рублей на реставрацию дома-музея писателя Николая Лескова в Орле. На эти средства впервые за последние 20 лет проведут внутренний капитальный ремонт здания, рассказала ТАСС генеральный директор объединенного государственного литературного музея И. Тургенева, в структуру которого входит и музей Лескова, Вера Ефремова.
"На реставрацию дома-музея Николая Лескова по линии Министерства культуры РФ выделено 10,4 млн рублей. На эти средства будет проведена полная внутренняя реставрация — заново уложат дубовый паркет, оштукатурят стены и потолки, поменяют окна и двери, восстановят декор помещений. Капитальный ремонт в последний раз проводился в 1998 году, и, конечно же, зданию необходимо обновление", — сказала Ефремова.
Реставрационные работы планируют начать в июне, а завершить в октябре 2018 года. «Соблюдением исторической точности, качество ремонта будет контролировать федеральное учреждение „Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации“, которое находится в прямом подчинении Министерства культуры РФ», — отметила Ефремова.
На время ремонта основную экспозицию о Лескове переведут в музей историка Николая Грановского, родившегося в Орле в начале XIX века.
Николай Лесков (1831-1895), русский писатель, родился в селе Горохове Орловской губернии. Известен как автор повестей «Очарованный странник», «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе», романа «Соборяне» и других произведений. Единственный в РФ литературно-мемориальный музей Лескова открыт в Орле в 1974 году, в доме, в середине XIX века принадлежавшем его отцу — заседателю орловской судебной палаты.
ТАСС: последние новости
Доступ на Центральную аллею ВДНХ ограничили до 1 июня На Украине более 365 тыс. человек приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы В Черкесске установили стену памяти с фотографиями 4,6 тыс. участников войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали29
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение