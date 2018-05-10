На торжественном концерте в честь Дня Победы в Самаре выступили Burito и «На-На»

Кульминацией празднования Дня Победы в Самаре стал торжественный концерт на площади Куйбышева. Тысячи людей собрались здесь, чтобы увидеть красочный салют над городом. Как это было, знает Анастасия Зубарева.

Песни для души и настоящего праздника. Вечер 9 Мая снова притянул жителей и гостей областного центра на площадь Куйбышева. Масштабная концертная программа объединила лучшие коллективы региона, видеообращения сограждан из других городов и столичных хедлайнеров. Подарок для молодого поколения — на сцене Burito, а для ценителей ностальгии — нестареющая группа «На-На».

Завершился праздничный вечер красочным салютом. Разноцветные залпы запустили из двух точек: с Волги и над самой площадью Куйбышева.