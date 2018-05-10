Выходные 11–13 мая: выставка к ЧМ‑2018 и открытие летней школы в «Музеоне»

ПЯТНИЦА, 11 мая Премьера фильма «Тело»

Авторский фильм ужасов «Тело» (Replace) в кинотеатрах с 10 мая. Это история о молодой женщине Кире ( Ребекка Форсайт ), которая готова пойти на все, чтобы остаться навсегда молодой и прекрасной. Главная героиня страдает редким заболеванием кожи — преждевременно стареет, и у нее случаются провалы в памяти. Врачи престижной клиники не способны быстро оказать помощь, поэтому ей приходится самостоятельно менять свою кожу на чужую, но для этого придется переступить черту.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Выставка «Футбол и не только, Москва»

Выставка скульптурных работ 1930-1990-х годов, посвященных Чемпионату мира по футболу 2018, с 9 мая проходит в Новой Третьяковке на Крымском валу. В экспозиции — коллекция скульптур из собрания Третьяковской галереи, в числе которых «Прыжок с шестом» И. М. Чайкова, «Пловчиха» А. Г. Пологовой, «Гонка по песчаной дорожке» Я. Соанса, «Футбол» О. Б. Косткевича. Также на выставке можно увидеть самые известные советские скульптуры: «Девушка с веслом» И. Д. Шадра, «Физкультурница» М. Г. Манизера, «Хоккеисты» И. М. Чайкова, «Вратарь» А. А. Дейнеки и многие другие. Образ молодой женщины, работницы и спортсменки воплощал идеал красоты в советском обществе, также образцом для мастеров ХХ века была древнегреческая пластика — статуи атлетов и портреты победителей общегреческих Олимпийских игр.

Где: Москва, Новая Третьяковка в ЦДХ Цена: от 200 до 500 рублей

СУББОТА, 12 мая Фестиваль детских духовых оркестров

Отборочный конкурс в рамках проекта «Спасская башня детям» 12 мая пройдет в парке «Зарядье». На фестивале детских духовых оркестров можно послушать классику в современной обработке, эстрадные и джазовые композиции, военные марши, а также увидеть выступление Сводного детского духового оркестра под управлением дирижера Президентского оркестра Евгения Никитина . Лучшие участники фестиваля выступят на сцене Детского городка международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади, который пройдет с 24 по 26 августа 2018 года.

Где: Москва, парк «Зарядье»

Цена: бесплатно

Маркет «4 сезона»

Ежемесячный городской маркет «4 сезона» 12 и 13 мая пройдет в Центре дизайна «Артплей». На этот раз более 100 дизайнеров и мастеров хэндмейда представят летние коллекции одежды, сумок, украшения, игрушки, натуральную косметику и многое другое. Также в программе — фудкорт с фалафелем, кебабами и бургерами, мастер-классы по валянию игрушек из войлока, гончарный круг и декупаж.

Где: Москва, Центр дизайна «Артплей»

Цена: бесплатно

Фестиваль духовной музыки в Серпухове

XV Открытый городской фестиваль-конкурс духовной музыки, посвященный обретению иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», по традиции откроется в Серпухове 12 мая. День памяти чудотворного образа Божией Матери «Неупиваемая Чаша» отмечается 18 мая. В этот день верующие смогут пройти крестным ходом с иконой «Неупиваемая чаша» от Высоцкого монастыря во Владычный монастырь. Икона считается чудотворной и избавляет от недуга пьянства и наркомании.

Где: Московская область, Серпухов, ДК «Исток»

Цена: бесплатно

«Усадебный экспресс» на дачу Пришвина

Очередная экскурсия «Усадебного экспресса» состоится в субботу. Экскурсанты познакомятся с усадьбой Поречье Поповых, совершат живописную прогулку вдоль Москвы-реки по Дунинскому археологическому и природному комплексу, а затем попьют чай на даче М. М. Пришвина в Дунине. В завершение гостей ждет «подмосковная Швейцария» — Звенигород, с обедом в ресторане у реки, дегустацией сладостей, приготовленных по старинным рецептам и прогулка по территории Саввино-Сторожевского монастыря. Отправление электрички в 8.37 с Белорусского вокзала Москвы

Где: Московская область, Одинцовский район

Цена: 3200 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мая Фестиваль летней школы в «Музеоне»

Летняя школа в парке искусств Музеон 13 мая представит программу на лето. В программе открытия фестиваля — творческий джем от мастерской «Танец» и живого театра, лекция от главного редактора журнала «Кот Шредингера» Григория Тарасевича на тему «Как засунуть руку в карман и найти там много науки». Также в программе — лектории и мастер-классы от мастерских «Образование», «МедО», «АстроГео», «БиО», геймдизайна, художественного кино, «Эволюция медиа» и иллюстрации, Deep learning и «105-й элемент».

Где: Москва, парк «Музеон»

Цена: бесплатно, по регистрации