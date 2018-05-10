Безработных тюменцев выручит оплачиваемый общественный труд 

Центр занятости Тюмени приглашает горожан на участие в оплачиваемых общественных работах.
Работнику предстоит уборка и озеленение территорий, организация благоустройства, работа в курьерской службе доставки, уход за пожилыми людьми, а также помощь в организации досуга и занятости детей и подростков.
За проделанную работу трудящийся получит зарплату. А время, потраченное на общественные работы, будет засчитано в общий трудовой стаж.
Потрудиться на благо своего города смогут граждане, признанные безработными, а также те, кто в настоящее время находится в поиске подходящей работы.
Фото: архив редакции.