Безработных тюменцев выручит оплачиваемый общественный труд

Центр занятости Тюмени приглашает горожан на участие в оплачиваемых общественных работах.

Работнику предстоит уборка и озеленение территорий, организация благоустройства, работа в курьерской службе доставки, уход за пожилыми людьми, а также помощь в организации досуга и занятости детей и подростков.

За проделанную работу трудящийся получит зарплату. А время, потраченное на общественные работы, будет засчитано в общий трудовой стаж.

Потрудиться на благо своего города смогут граждане, признанные безработными, а также те, кто в настоящее время находится в поиске подходящей работы.

Фото: архив редакции.