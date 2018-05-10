«Детскую книгу войны» от «АиФ» подарили волгоградской библиотеке и вузу

Ребята из поискового отряда первыми прочтут, чем жили во время войны их сверстники.

В канун празднования 73-й годовщины Победы коллектив газеты «АиФ» -НП» вручил несколько экземпляров «Детской книги войны» в библиотеки региона.

Напомним, «Детская книга войны» — уникальный проект «АиФ», в котором собраны дневники детей, видевших войну. Теперь несколько экземпляров этой книги появились в Котельниковской районной библиотеке и в местном музее, и с ними можно ознакомиться.

А в четверг в актовом зале Волгоградского филиала Московского финансово-юридического университета состоялось ещё одно памятное мероприятие. В нем приняли участие как студенты университета, так и артисты театральной студии «Lege artis», которой руководит Игорь Коньков . Со сцены были зачитаны выдержки из дневников, а на большом экране демонстрировались фотографии детей военных лет. На входе посетителей встречали мальчишки и девчонки, одетые в военную форму. Это ребята из военно-патриотического поискового отряда «Курган» Волгоградского филиала МФЮА, командует которым Алексей Медведев . Для гостей устроили выставку оружия и амуниции военных лет. Ещё одним местом проведения подобного литературного мероприятия стала Волгоградская областная библиотека для молодёжи. Для старшеклассников с импровизированной сцены читали строки студенты ВГИКа и поэты. В конце мероприятий представителям вуза и библиотеки также вручили несколько экземпляров издания.

«Как каждый во время войны, из маленьких кирпичиков складывал общую победу над фашизмом, так и мы с вами делаем вклад в судьбу мира! — отметил директор «АиФ»-НП» Сергей Басалаев. — Прочитайте эту книгу, расскажите о ней друзьям и приложите все усилия, чтобы нашим детям не пришлось пережить то, о чём писали авторы дневников «Детской книги войны»!».