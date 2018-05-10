На Родионовской пройдет творческий мастер-класс по росписи сумок

Очередная встреча юных участников кружка «Природные мастерские» клуба «Зеленая планета» состоится в ближайший четверг, 10 мая, в эко-классе по адресу Родионовская улица, 2. Об этом проинформировали в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

В этот день участники кружка научатся использовать природные материалы и вторсырье для создания поделок, давая материалам вторую жизнь. Педагоги проведут для них мастер-класс по росписи эко-сумок.

К участию в кружке приглашаются дети в возрасте от пяти лет и старше. Получить более подробную информацию, а также записаться в кружок можно по телефону 8 (499) 557-03-48. (ак)