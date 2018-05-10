Канны-2018: 12 самых ожидаемых фильмов фестиваля

71-й Каннский международный кинофестиваль стартовал 8 мая, и за 10 дней на Лазурном берегу будет показано более 40 картин. Рассказываем о 12 фильмах из официальной программы, которые вызывают наибольший интерес.

Черный клановец

Правдивая история тайного агента полиции Рона Столлуорта, который в конце 1970-х, будучи афроамериканцем, не просто проник в ку-клукс-клан, но и был избран главой местной группировки. Притворяясь расистом, Рон путает карты своим врагам, а на личные встречи отправляет своего надежного сослуживца-еврея Флипа. Холодная война, Павел Павликовский

Холодная война

История обреченной любви, которая развивается в 1950-е годы на фоне холодной войны в Польше, Германии, Югославии и Франции. Невозможный роман завязывается между пианистом из народной польской группы Виктором и молодой танцовщицей Зулой, которой приходится выбирать между двумя мужчинами. Дом, который построил Джек, Ларс фон Триер

Дом, который построил Джек

История умного и неуловимого серийного убийцы Джека, который в течение 12 лет совершенствовался в своем бесчеловечном «искусстве», рассказанная от первого лица. Человек, который убил Дон Кихота, Терри Гиллиам

Человек, который убил Дон Кихота

Фильм расскажет магическую историю о запутавшемся старике, уверенном, что он — Дон Кихот , а рекламный агент Тоби — его верный сквайр Санчо Панса. Вдвоем они отправляются в путешествие в пространстве и во времени. Лето, Кирилл Серебренников

Сюжет разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк Науменко собирает группу «Зоопарк». Магазинные воришки, Хирокадзу Корээда

Магазинные воришки

Семья бедного японского рабочего Осамы едва выживает за счет бабушкиной пенсии и мелких краж в магазине. Несмотря на это, Осама приводит в дом маленькую беспризорную девочку. Жена встречает находку нерадостно, но все же принимает ребенка, и семья живет счастливо, пока однажды по телевизору не увидит объявление о пропавшей девочке. Дикая груша, Нури Бильге Джейлан

Дикая груша

Подающий надежды молодой писатель Синан возвращается домой в турецкую деревню, чтобы собрать средства для первой публикации. Вместо этого он становится заложником непосильных отцовских долгов, которые могут разрушить его карьеру и мечты. Под Силвер-Лэйк, Дэвид Роберт Митчелл

Под Силвер-Лэйк

В центре сюжета — персонаж Эндрю Гарфилда, расследующий убийство олигарха из мира независимой музыки. В процессе он находит странные совпадения между убийством миллиардера и похищением симпатичной соседки. Пылающий, Ли Чхан-дон Пылающий

Адаптация рассказа Харуки Мураками о романтичном молодом человеке Чон-су, влюбленном в свою подругу-модель Хэ-ми. Однажды она знакомит Чон-су с загадочным парнем Беном, у которого есть странное увлечение — время от времени он поджигает чужие амбары. Собачник, Маттео Гарроне

Собачник

Тихий и скромный собачий парикмахер Марчелло попадает под влияние бывшего боксера Симончино, который недавно вышел из тюрьмы и вернулся к преступным делам. Марчелло подчиняется его указаниям, расстается со спокойной жизнью, терпит унижения, притеснение, жестокость и, наконец, совершает самое страшное убийство в Италии 1980-х. Все знают, Асгар Фархади

Все знают

Испанка Каролина, когда-то переехавшая в Буэнос-Айрес, приезжает в родной город вместе со своим аргентинским мужем и детьми на семейный праздник. Неожиданное происшествие омрачает событие. Хан Соло: Звёздные Войны. Истории, Рон Ховард

Хан Соло: Звёздные Войны. Истории

История юного Хана Соло, который в силу жизненных обстоятельств стал бессовестным контрабандистом и первоклассным пилотом.