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Cмотр-конкурс детских духовых оркестров пройдет в парке «Зарядье» 12 мая
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Cмотр-конкурс детских духовых оркестров пройдет в парке «Зарядье» 12 мая 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе фестиваля.
«12 мая в московском парке «Зарядье» состоится отборочный этап фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям», представляющий собой смотр-конкурс детских и молодежных духовых оркестров, групп барабанщиков и мажореток Центрального федерального округа. Выступят 28 детских духовых оркестров», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в 2018 г. смотр-конкурс проходит при поддержке мэра и правительства Москвы на сцене Большого амфитеатра парка «Зарядье».
«Новая площадка позволит сделать этот музыкальный праздник более интересным и познавательным как для участников, так и для зрителей. Талант музыкантов будет оценивать жюри, состоящее из видных деятелей в сфере духового и оркестрового исполнительства. В его состав вошли: Анатолий Цеп — главный дирижер-заведующий отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Поленова, заслуженный работник культуры РФ; Александр Халилов — полковник ВС РФ, заслуженный артист РФ, доцент, преподаватель кафедры военно-оркестровой службы Военного института (военных дирижеров) военного университета; Лора Квинт — заслуженный деятель искусств РФ, композитор, пианистка, член Союза композиторов РФ; Крамер Даниил — народный артист России, лауреат Европейской премии им. Г. Малера, джазовый пианист, композитор и продюсер; Эйленкриг Вадим — выдающийся российский трубач, бэндлидер, педагог, телеведущий», — добавили в пресс-службе.
Победители получат право выступить на фестивале детских духовых оркестров «Спасская башня детям». Он пройдет с 24 по 26 августа на Красной площади на сцене детского городка Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». «Спасская башня детям» — специальный проект Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который реализуется с 2013 г.
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