Педагог из Выхина-Жулебина подготовила фестиваль «Берестень» 

В Доме культуры «Первомайское» 6 мая прошел IX Фольклорный фестиваль детского и юношеского творчества «Берестень». Фестиваль — авторский проект Алины Тихоновой, преподавателя Детской школы искусств № 14 района Выхино-Жулебино.
На фестивале состоялся дебют юных дарований — учащихся 1–2 класса фольклорного ансамбля «Крутуха». Ребята выступили с большим успехом!
Отметим, что следующий год станет юбилейным в истории фестиваля «Берестень».
Оргкомитет и коллектив ДК «Первомайское» выражзил надежду на активное участие в нем ярких представителей ДШИ № 14, а именно — фольклорного ансамбля «Крутуха». (нд)