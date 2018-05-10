Педагог из Выхина-Жулебина подготовила фестиваль «Берестень»

В Доме культуры «Первомайское» 6 мая прошел IX Фольклорный фестиваль детского и юношеского творчества «Берестень». Фестиваль — авторский проект Алины Тихоновой , преподавателя Детской школы искусств № 14 района Выхино-Жулебино.

На фестивале состоялся дебют юных дарований — учащихся 1–2 класса фольклорного ансамбля «Крутуха». Ребята выступили с большим успехом!

Отметим, что следующий год станет юбилейным в истории фестиваля «Берестень».

Оргкомитет и коллектив ДК «Первомайское» выражзил надежду на активное участие в нем ярких представителей ДШИ № 14, а именно — фольклорного ансамбля «Крутуха». (нд)