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Грандиозную видеоинсталляцию показали нижегородцы на монументе «Родина Мать»
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Грандиозную видеоинсталляцию показали нижегородцы на монументе «Родина Мать» 

nn.ru 27 минут назад
Фото: nn.ru
Нижегородцы третий раз подряд готовят мэппинг-шоу ко Дню Победы в Волгограде. Однако, если в 2017 году мероприятие прошло лишь 9 мая, то в нынешнем году видеоинсталляцию показали 12 раз: 7, 8 и 9 мая. И это без учёта репетиции 6 мая, также собравшей множество зрителей.
Сначала «Родина-мать» покрывается слоем льда, после этого в самое сердце монумента летит грозная молния. После окончания страшного сражения она сбрасывает с себя все оковы и одевается в красное знамя. Спустя несколько секунд монумент блистает золотом. 8 и 9 мая последние сеансы завершились красочным салютом.
— Думаю, что нашими зрителями стали не менее 50 тысяч человек. В этом году мы представили полностью новое шоу, его яркость по сравнению с прошлыми годами увеличилась на 40% благодаря большому количеству видеопроекторов. Мы также выставили мощные зенитные световые головы, которые работали в пространстве около монумента. Всего над проектом работало около 20 нижегородцев, — рассказал NN.ru генеральный директор студии Dream Laser Андрей Тубольцев.
9 мая в Нижнем Новгороде, как и в других городах страны, прогремел праздничный салют. Нижегородцы в социальных сетях продолжают делится фотографиями и своими впечатлениями. Салют никого не оставил равнодушным.
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