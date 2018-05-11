Ведущий танцевальный коллектив проведет выступление для жителей района

Участники ведущего танцевального коллектива города Москвы «Виктория» выступят перед жителями района в Доме культуры «Стимул». Мероприятие пройдет 25 мая и состоится в честь 15-летнего юбилея группы.

— Гостям представят разнообразную программу смешанных танцев. Все пришедшие увидят как заслуженные хиты, так и праздничные премьерные номера, — рассказала сотрудник пресс-службы учреждения Евгения Голубева

Она добавила, что руководитель коллектива Дарья Староверова подготовила для зрителей сюрприз в виде хореографических жанровых экспериментов.

Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Вход свободный.