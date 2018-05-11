Ещё
Ведущий танцевальный коллектив проведет выступление для жителей района
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ведущий танцевальный коллектив проведет выступление для жителей района 

Управа Таганского района города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Участники ведущего танцевального коллектива города Москвы «Виктория» выступят перед жителями района в Доме культуры «Стимул». Мероприятие пройдет 25 мая и состоится в честь 15-летнего юбилея группы.
— Гостям представят разнообразную программу смешанных танцев. Все пришедшие увидят как заслуженные хиты, так и праздничные премьерные номера, — рассказала сотрудник пресс-службы учреждения Евгения Голубева.
Она добавила, что руководитель коллектива Дарья Староверова подготовила для зрителей сюрприз в виде хореографических жанровых экспериментов.
Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Вход свободный.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в районе Метрополитен выпустил спецсерию билетов «Единый» День славянской письменности и культуры 24 мая 2018 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах96
На Самойлову набросились зрители82
Очевидные ляпы в голливудских фильмах2
Что стало с Мариной Влади9
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле6
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение