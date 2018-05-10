В Гатчине открыли панно «Бессмертный полк»

Для создания панно в Гатчинском районе собирали фотографии участников Великой Отечественной войны. Из фотоснимков фронтовиков, предоставленных их семьями, художники составили мозаику в виде фотографии, известной как «Освобождение Гатчины».

Черно-белые снимки на нем разместили таким образом, что получилась одна общая композиция с победным сюжетом. Полторы тысячи фотокарточек в Гатчине собрали за несколько месяцев. Примерно столько же времени понадобилось для художественной компоновки панно. Взятая за основу фотография не случайна. Красноармейцев со знаменем Победы запечатлели после успешного штурма и освобождения Гатчины от немецких захватчиков. Исторический кадр в 1944 году сделан на вершине каланчи — здания бывшего пожарного управления. Оно как раз здесь же — на площади Победы.

Куратор проекта «Бессмертный полк» в Гатчине Галина Паламарчук отметила, что гатчинцы особо поддержали акцию, тысячами выходя на шествие каждое 9 мая с 2014 года. В этом году в акции приняло участие 25 тысяч горожан.

Председатель Совета ветеранов Гатчины и Гатчинского района Александр Резвый поблагодарил всех тех, кто стал участником этого проекта, предоставил фотографии своих однополчан или родственников, воевавших в годы войны.

К новому памятному месту участники мероприятия возложили цветы в память о погибших героях Великой Отечественной войны.

Мы искренне надеемся, что панно с фотокарточками станет местом притяжения для многих горожан и гостей Гатчины. Взрослые и дети будут вглядываются в черно-белую мозаику в надежде отыскать знакомые лица.