Ещё
В Гатчине открыли панно «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Гатчине открыли панно «Бессмертный полк» 

Ivyborg.ru 24 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Для создания панно в Гатчинском районе собирали фотографии участников Великой Отечественной войны. Из фотоснимков фронтовиков, предоставленных их семьями, художники составили мозаику в виде фотографии, известной как «Освобождение Гатчины».
Черно-белые снимки на нем разместили таким образом, что получилась одна общая композиция с победным сюжетом. Полторы тысячи фотокарточек в Гатчине собрали за несколько месяцев. Примерно столько же времени понадобилось для художественной компоновки панно. Взятая за основу фотография не случайна. Красноармейцев со знаменем Победы запечатлели после успешного штурма и освобождения Гатчины от немецких захватчиков. Исторический кадр в 1944 году сделан на вершине каланчи — здания бывшего пожарного управления. Оно как раз здесь же — на площади Победы.
Куратор проекта «Бессмертный полк» в Гатчине Галина Паламарчук отметила, что гатчинцы особо поддержали акцию, тысячами выходя на шествие каждое 9 мая с 2014 года. В этом году в акции приняло участие 25 тысяч горожан.
Председатель Совета ветеранов Гатчины и Гатчинского района Александр Резвый поблагодарил всех тех, кто стал участником этого проекта, предоставил фотографии своих однополчан или родственников, воевавших в годы войны.
К новому памятному месту участники мероприятия возложили цветы в память о погибших героях Великой Отечественной войны.
Мы искренне надеемся, что панно с фотокарточками станет местом притяжения для многих горожан и гостей Гатчины. Взрослые и дети будут вглядываются в черно-белую мозаику в надежде отыскать знакомые лица.
Ivyborg.ru: последние новости
В Лодейном Поле выбрали «Народного артиста» Во Всеволожске открыли памятник посвященный памяти блокдников В Лодейнопольском районе поздравили ветеранов ВОВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали29
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение