Древняя находка доказала реальность Библейских событий

Археологи обнаружили древнюю скульптуру фараона, и эта находка косвенно свидетельствует о том, что описанные в Библии события — чистая правда.

Раскопки проводились на территории современного Тель-Хацора. В древности здесь стоял великий город Асор. Сама скульптура датирована 4300 годом до нашей эры, а ее голова была отколота в 3300 году. Это подтверждает сам факт безусловной вражды между царем Ханаана и евреями.

Ученые уже подтвердили, что голову отделили от туловища специально. Все прочие части скульптуры разбиты на мелкие осколки.

В Библии же есть описание истории противостояния Иисуса Навина и египтян. По преданию, Иисус захватил Асор, а царя его предал казни, город же впоследствии был сожжен дотла.