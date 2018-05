Дизайн-центр «Россия сегодня» стал лучшим по версии Communicator Awards

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости . Дизайн-центр МИА «Россия сегодня» стал обладателем сразу двух наград в категории «Печатная продукция» ведущего международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара на различных медийных платформах The 23rd Communicator Award.

rightЗолотую награду за высочайшее мастерство (Excellence) жюри конкурса присудило оригинальному печатному пригласительному билету в Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Пушкина. Пригласительный в музей создан как изящная раскладывающаяся карточка-путеводитель, рисунки которой предлагают шутливый маршрут по некоторым из залов музея.

Серебро за выдающиеся качества (Distinction) досталось еще одной работе дизайн-центра— мини-календарю на 2018 год «Вам снова 18». Его перекидные страницы снабжены веселыми рекомендациями на каждую неделю месяца, либо напоминают о памятных или значимых датах как российского, так и международного календаря. Рекомендации или короткие памятные заметки напечатаны на отдельных календарных карточках, которые можно использовать в качестве книжных закладок.

Мини-календарь на 2018 год «Вам снова 18»

"Международное жюри конкурса The Communicator Awards отмечает дизайн-центр медиагруппы «Россия сегодня» уже в четвертый раз, что очень почетно и радостно для всей нашей команды. В наших работах мы хотели найти вполне утилитарной идее, такой как пригласительный или календарь, оригинальную форму, в которой сочетались бы удобство использования и творческая фантазия", — отметил руководитель Дизайн-центра МИА «Россия сегодня» Антон Степанов

rightThe Communicator Awards является ведущим международным конкурсом, проводимым Международной академией визуальных искусств (International Academy of Visual Arts — IAVA). Образованный почти два десятилетия назад профессиональными коммуникаторами, конкурс ежегодно собирает более 6000 заявок от компаний и агентств разной величины со всего мира, что поистине делает его одним из самых крупных в своей области. Премия конкурса имеет две степени и присуждается за мастерство (первая степень) и за выдающиеся качества (вторая степень) номинируемых работ.

Мини-календарь на 2018 год «Вам снова 18»

Дизайн-центр МИА «Россия сегодня» одно из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы «Россия сегодня». Дизайн-центр состоит из нескольких студий —графического дизайна, инфографики, web-дизайна и мультимедийных проектов. В коллекции Дизайн-центра уже есть награды с таких международных конкурсов, как 18th Annual Communicator Awards, 19th Annual Communicator Awards, Malofiej 20, 21, 23, 24, Best of Digital News Design, 2013 Typography Competition, ED Awards, HOW International Design Awards, Information is Beautiful, European Design Awards, SND Best of Digital, и др.