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На Урал приедут потомки главного «банкира» советского Екатеринбурга
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На Урал приедут потомки главного «банкира» советского Екатеринбурга 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Готлиб Готлибович Шварте был первым управляющим Екатеринбургской конторой Госбанка РСФСР, об этом сообщает в четверг, 10 мая, «АиФ-Урал».
Правнуки Готлиба Шварте сами обратились в уральское управление Центробанка. Они попросили предоставить им фотографии прадеда, так как ни одно изображение с родственником в семье не сохранилось. Для потомков Шварте проведут экскурсию по музею, где воссоздана обстановка хранилища денежных знаков времен 1920-1940-х годов. Кроме того, почетным гостям будут вручены копии фотографий с Готлибом Шварте, которые сохранились в архиве уральского Центробанка.
Отметим, Готлиб Шварте управлял Екатеринбургским отделением Госбанка РСФСР с марта по 28 ноября 1922 года, затем до апреля 1925 года он был заместителем управляющего. В Госбанке он проработал до 1944 года.
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