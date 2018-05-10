Пранк по-ирански: актеры переоделись террористами и всех напугали

Иранские актеры разыграли посетителей торгового центра, ворвавшись в здание с автоматами. Группа псевдотеррористов, кричащих «Аллаху Акбар», напугала далеко не всех — многие снимали их на телефоны.

Произошедшее в Тегеране оказалось ни чем иным, как рекламной кампанией фильма «Дамасское время», сюжет которого посвящен войне с террористами в Сирии.

Публикация от آوا مشكاتيان (@ava_meshkatian) 8 Май 2018 в 3:44 PDT Очевидцы рассказали, что актеры появились в кинотеатре торгового центра вечером. Один из них даже въехал в магазин на лошади, а остальные стояли вокруг него и кричали «Аллаху Акбар».

Публикация от pedram (@pedram_firuzi) 7 Май 2018 в 7:53 PDT Несмотря на то, что акция была постановочной и выглядела не слишком правдоподобно, многие выбежали из торгового центра при виде актеров.

Публикация от سید محمد حسین خیرالامور (@s.mohamad. h.kh) 8 Май 2018 в 6:13 PDT После случившегося многие пользователи сети стали критиковать рекламную кампанию за «излишне грубую попытку привлечь внимание». В это время в торговом центре наверняка находились маленькие дети и пожилые люди, которые могли всерьез испугаться с негативными последствиями для здоровья.

Публикация от mikael barati (@mikaelbarati) 8 Май 2018 в 8:36 PDT В ответ режиссер «Дамасского времени» Эбрахим Хатамикия извинился перед людьми, которых напугал пранк актеров. Он утверждает, что изначально планировалось устроить только фотосессию рядом с кинотеатром.

«Я не думал, что там будет толпа, лошадь и паника внутри. Я не знал», — подчеркнул он.

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