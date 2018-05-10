Участники праздника на улице Самеда Вургуна съели не менее ста килограммов солдатской каши

Не менее ста килограммов солдатской каши раздали гостям праздничного мероприятия, которое подготовили для жителей района Аэропорт специалисты центра досуга и спорта «Орбита». Об этом рассказала представитель центра Екатерина Копейкина . Угоститься в День Победы традиционной гречкой с тушенкой смогли несколько сот человек. — Праздничная программа включала в себя творческие мастер-классы, веселые спортивные эстафеты, полосу препятствий. Кульминацией праздника стал концерт «С Днем Победы». Перед гостями выступили духовой оркестр, актер театра и кино Александр Шувалов , победитель конкурса «Голоса России» Ростислав Кулешов и многие другие, — поделилась Копейкина. Представитель «Орбиты» добавила, что праздник продолжался с полудня до 18.00. (мю)