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Участники праздника на улице Самеда Вургуна съели не менее ста килограммов солдатской каши
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Участники праздника на улице Самеда Вургуна съели не менее ста килограммов солдатской каши 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Не менее ста килограммов солдатской каши раздали гостям праздничного мероприятия, которое подготовили для жителей района Аэропорт специалисты центра досуга и спорта «Орбита». Об этом рассказала представитель центра Екатерина Копейкина. Угоститься в День Победы традиционной гречкой с тушенкой смогли несколько сот человек.
— Праздничная программа включала в себя творческие мастер-классы, веселые спортивные эстафеты, полосу препятствий. Кульминацией праздника стал концерт «С Днем Победы». Перед гостями выступили духовой оркестр, актер театра и кино Александр Шувалов, победитель конкурса «Голоса России» Ростислав Кулешов и многие другие, — поделилась Копейкина.
Представитель «Орбиты» добавила, что праздник продолжался с полудня до 18.00. (мю)
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