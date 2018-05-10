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Маккартни и Адель возглавили топ самых богатых британских музыкантов
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Маккартни и Адель возглавили топ самых богатых британских музыкантов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Портал NME опубликовал списки самых богатых музыкантов Великобритании.
В общем списке топовую позицию занял сооснователь The Beatles Пол Маккартни — совместно с супругой Нэнси Шевелл он может похвастать состоянием в $1,1 млрд На втором месте композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн Тройку лидеров замыкает группа U2 с $772 млн  Отдельно составлен список богатейших музыкантов из Великобритании и Ирландии в возрасте до 30 лет. Его лидером стала Адель с состоянием в $190 млн, второе место занял автор-исполнитель Эд Ширан со $108 млн, на третьем расположился Гарри Стайлс с $67 млн  Ранее Пол Маккартни получил от Елизаветы II Орден кавалеров почета.
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