Раскрасим небо вместе

Акварелист Сергей Андрияка провел мастер-класс по рисованию для участников проекта «Московское долголетие» в музее-заповеднике «Царицыно».

На занятие художник принес набросок древней крепости в Изборске и предложил участникам мастеркласса вместе восстановить цвета на пейзаже.

— В тот день была гроза, — начал маэстро урок. — Поэтому небо на наших картинах не будет спокойным.

Урок мастера акварельной техники посетили 45 участников проекта «Московское долголетие» из Юго-Западного округа. И в конце занятия у каждого его участника получилось изображение своей уникальной грозы.

— Мы рады, что благодаря проекту «Московское долголетие» появилось больше возможностей для старшего поколения реализовать себя, — поделилась специалист Управления социальной защиты населения Юго-Западного округа Диляра Романова.