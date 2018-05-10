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Раскрасим небо вместе
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Раскрасим небо вместе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Акварелист Сергей Андрияка провел мастер-класс по рисованию для участников проекта «Московское долголетие» в музее-заповеднике «Царицыно».
На занятие художник принес набросок древней крепости в Изборске и предложил участникам мастеркласса вместе восстановить цвета на пейзаже.
— В тот день была гроза, — начал маэстро урок. — Поэтому небо на наших картинах не будет спокойным.
Урок мастера акварельной техники посетили 45 участников проекта «Московское долголетие» из Юго-Западного округа. И в конце занятия у каждого его участника получилось изображение своей уникальной грозы.
— Мы рады, что благодаря проекту «Московское долголетие» появилось больше возможностей для старшего поколения реализовать себя, — поделилась специалист Управления социальной защиты населения Юго-Западного округа Диляра Романова.
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