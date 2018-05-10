Ночной концерт лесных солистов

«Пульканье», «клыканье», «дробь», «раскат», «поньканье» — далеко не полный перечень терминов орнитологов о соловьином пении.

Однажды под Курском записал на диктофон тамошнее пение соловьев. Потом дал послушать запись супруге Акилине, профессиональному орнитологу.

— Это «курянин»! — тут же определила жена. — Курские соловушки одни из лучших певцов, только у них присутствует в одной «песне» десятое, очень редкое колено — «юлиная скупотня», или просто «юла», что-то вроде: «фюиюи-юиюи». Он вообще за раз может выдать целых 12 колен. Московским до них далеко. Тут мы заспорили. Я стал защищать «москвичей», уверяя, что они поют не хуже солистов с «мировым именем».

Чтобы выяснить, кто прав, решили отправиться в Дмитровский район, где собираются лучшие подмосковные певцы.

От ближайшей деревни Думино, где оставили свой мотоцикл, до заброшенной мельницы на ручье Кирзовка добирались через овраги Дмитровско-Клинской гряды. Места тут глухие. Ни дорог, ни тропинок. Лагерь разбили у старого песчаного карьера. После ужина, вооружившись диктофоном и биноклем, пошли к старой мельнице. Двигаясь по гривке одного из оврагов вскоре вышли к святому источнику.

Тут по преданию местных жителей в начале XIV века ходил сам Сергий Радонежский со своим братом Стефаном в поисках места для уединенной обители.

Первого соловья услышали еще на полпути. А ведь это почти с километр будет! Вот и мельница. Достали из рюкзака раскладные стульчики, уселись рядышком, как в первом ряду камерного театра. Включил диктофон и стал считать колена.

Насчитал вроде семь. Но Акилина показала мне восемь пальцев на руках: одно пропустил. Ну что ж, неплохо. Глядишь, распоется и выдаст не хуже курских птах.

Акилина тем временем разглядела поющего самца в бинокль ночного видения. А вскоре выше по течению в густых зарослях ивняка, на котором только стали распускаться листочки, запел еще один соловей, потом еще и еще. Всего мы насчитали на небольшом участке лесного ручья пять пернатых солистов.

На рассвете вернулись к своей палатке. И Акилина согласилась, что наши подмосковные соловьи поют не хуже курских. Будут петь они еще минимум три недели, пока самка сидит на яйцах. А потом замолкнут на время. Оба родителя начнут кормить вылупившихся прожорливых птенцов. В основном мелкими насекомыми, комарами, муравьиными яйцами и гусеницами. Летом соловьи любят полакомиться мякотью лесных ягод.

Лучше всего поют, то есть за раз могут выдать большее количество различных колен, взрослые птицы, или, как их называют, «старички». К сожалению в дикой природе жизнь соловья очень коротка — всего три-четыре года. А в неволе, хоть и могут прожить дольше… не поют.