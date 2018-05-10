Конкурс талантов пройдет в зюзинском центре соцобслуживания

17 мая состоится конкурс талантов среди инвалидов «По следам „Булгаковской фантасмагории“ в ТЦСО Зюзино.

17 мая в 12.00 в Территориальном центре социального обслуживания „Зюзино“ (ул. Одесская, д. 9, корп. 1) будет проходить конкурс талантов, посвященный М. А. Булгакову. Участие в нем бесплатное. К конкурсу допускаются участники, подготовившие театральные, литературно-музыкальные или вокальные номера по произведениям или биографии Булгакова.

Перед конкурсом в 11.00 состоится мастер-класс руководителя и создателя НТП-Театра, режиссера и актрисы Елены Лебедевой , в котором расскажут о выразительной речи, правильном дыхании, взаимодействии с партнером.

Фото с сайта НТП-театра.