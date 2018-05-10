Ещё
Конкурс талантов пройдет в зюзинском центре соцобслуживания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конкурс талантов пройдет в зюзинском центре соцобслуживания 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
17 мая состоится конкурс талантов среди инвалидов «По следам „Булгаковской фантасмагории“ в ТЦСО Зюзино.
17 мая в 12.00 в Территориальном центре социального обслуживания „Зюзино“ (ул. Одесская, д. 9, корп. 1) будет проходить конкурс талантов, посвященный М. А. Булгакову. Участие в нем бесплатное. К конкурсу допускаются участники, подготовившие театральные, литературно-музыкальные или вокальные номера по произведениям или биографии Булгакова.
Перед конкурсом в 11.00 состоится мастер-класс руководителя и создателя НТП-Театра, режиссера и актрисы Елены Лебедевой, в котором расскажут о выразительной речи, правильном дыхании, взаимодействии с партнером.
Фото с сайта НТП-театра.
Каховка: последние новости
В Воронцовском парке представят музыкальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто...» Возле Музея Победы установят "Голубя мира" В районной библиотеке покажут спектакль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
На Самойлову набросились зрители43
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение