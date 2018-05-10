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Скульптура собачки вернулась на Большую Покровскую (ФОТО)
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Скульптура собачки вернулась на Большую Покровскую (ФОТО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Любимая многими нижегородцами и гостями города скульптура собачки вернулась на улицу Большую Покровскую спустя несколько месяцев после того, как ее демонтировали. Уже 9 мая горожане с удовольствием фотографировались около нее. Об этом сообщает корреспондент ИА «В городе N».
Напомним, фигурку, которая является элементом композиции «Фотограф с собакой», убрали в прошлом году на время проведения реконструкции главной пешеходной улицы, чтобы строительная техника не повредила ее. Все это время скульптура находилась на хранении в подрядной организации. С наступлением тепла собачка вернулась к своему «хозяину». Правда, установили ее не на прежнем месте. Раньше фигурка располагалась перед фотографом за ливневой канализацией. Теперь собачка переместилась ближе к нему и стоит слева от фотоаппарата.
Напомним, скульптура козы на Большой Покровской пострадала от вандалов.
Фото: Надежда Кей
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