Скульптура собачки вернулась на Большую Покровскую (ФОТО)

Любимая многими нижегородцами и гостями города скульптура собачки вернулась на улицу Большую Покровскую спустя несколько месяцев после того, как ее демонтировали. Уже 9 мая горожане с удовольствием фотографировались около нее. Об этом сообщает корреспондент ИА «В городе N».

Напомним, фигурку, которая является элементом композиции «Фотограф с собакой», убрали в прошлом году на время проведения реконструкции главной пешеходной улицы, чтобы строительная техника не повредила ее. Все это время скульптура находилась на хранении в подрядной организации. С наступлением тепла собачка вернулась к своему «хозяину». Правда, установили ее не на прежнем месте. Раньше фигурка располагалась перед фотографом за ливневой канализацией. Теперь собачка переместилась ближе к нему и стоит слева от фотоаппарата.

Напомним, скульптура козы на Большой Покровской пострадала от вандалов.

Фото: Надежда Кей