Five Finger Death Punch показали ударный клип «Sham Pain»

Американская грув-метал команда Five Finger Death Punch выпустила новый клип на композицию «Sham Pain». https://www.youtube.com/watch?v=HbaQ9xnoMGQ Ролик вышел весьма стёбным и ударным. Также, в видео не обошлось и без горячих красоток, так что фанаты FFDP оценят по достоинству. Трек «Sham Pain» стал вторым синглом в поддержку грядущего седьмого студийного диска «And Justice for None», релиз которого состоится 18 мая на лейблах «Prospect Park» и «Eleven Seven». Ранее, в поддержку альбома были также выпущены синглы «Fake» и «When the Seasons Change». https://www.youtube.com/watch?v=8rReM1R-SFw&index=2&list=PL6uXI2L8nXaIdR4ovNrTO6-18sCxWeYHX&t=0s